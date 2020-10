Ein Gmünder Masterplan fürs Klima

Schwäbisch Gmünd. Ein Klimaschutzkonzept mit dem Namen „Schwäbisch Gmünd – Die gut fürs Klima Stadt“ präsentiert die Stadtverwaltung an diesem Mittwoch, 21. Oktober, den Stadträten in der Gemeinderatssitzung ab 16 Uhr im Leutze-Saal des Stadtgartens. Das Konzept, unter der Federführung von Baubürgermeister Julius Mihm erarbeitet, benennt die Bereiche Wärme, Strom, Mobilität, Planung und Forst. Dies sind Bereiche, die Auswirkungen aufs Klima haben und die gleichzeitig von der Stadt, den Stadtwerken und der Forstverwaltung beeinflusst werden können. Das Klimaschutzkonzept soll nach der Ratssitzung am Mittwoch in den