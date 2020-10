Kleiner Becher mit großer Bedeutung

Freizeit Museum bereitet Ausstellung zu „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ vor. Neuerwerbung mit geschichtlichem Hintergrund. Pläne für Ott-Pausersche Fabrik.

Schwäbisch Gmünd

Die Spindelpresse, angetrieben von einem Transmissionsriemen, arbeitet wie vor 100 Jahren. Im Präsentationsschrank lagern Schmuckvorlagen, die man jederzeit produzieren könnte. Weil die Ott-Pausersche Fabrik so einzigartig ist, weil es eine außergewöhnliche Authentizität besitzt, will Museumschef Dr. Max Tillmann dieses Kleinod weiter voranbringen. Dafür hat er ein Konzept, „das wir mittelfristig umsetzen können“.

Seine Aufmerksamkeit richtet sich vor allem auf die Zeit, in der Johann Baptist Ott das Sagen hatte. Es ist das 19. Jahrhundert, in dem der Betrieb floriert wie nur wenige in Deutschland. 1860,