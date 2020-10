Kultur „I have a Dream“ – Jazz-Messe mit „groove connection“ in der Augustinuskirche.

Schwäbisch Gmünd. Die neue Staffel der Joki-Spezial-Abendgottesdienste in der Augustinuskirche eröffnete mit der Jazz-Messe „I have a dream“ von Frank Balint. Zusammen mit Pfarrer Matthias Walchs Predigt, begaben sich Wort und Ton auf die Spuren vom großen Traum einer Welt ohne Gewalt und Ausbeutung. Ein Thema, das von Jesus von Nazareth in der Bergpredigt und Martin Luther King in der unvergessenen Rede „I have a dream“ ausgeführt wird.

Mit seinem historischen Rückblick belegte Pfarrer Matthias Walch, dass Träume von Freiheit und Gleichheit kein Verfallsdatum haben. Im 17. Jahrhundert