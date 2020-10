Nicht jeder Wunsch wird gewährt

Bauarbeiten Die Generalsanierung der Alfdorfer Sporthalle prägt die Gemeinderatssitzung am Montag. Fertigstellung für Juni 2021 angekündigt.

Alfdorf

Viele Zuhörer verfolgten am Montag die Gemeinderatssitzung im Pfahlbronner Bürgerzentrum. Ihr Hauptinteresse galt den Informationen zum Sanierungsstand an der Sporthalle. So hörten sie unter anderem, dass Architekt Jörg Seyfried die Fertigstellung der Sanierung für Juni 2021 ankündigte. Und wurden Zeugen, wie aus dem Wunschkonzert der Vereine zum Teil ein Streichkonzert der Gemeinderäte wurde. Bürgermeister Ronald Krötz beschrieb im Vorfeld, dass es gelte, ein ausgewogenes Maß“ bei den Wünschen zu finden.

So ging es etwa um die Erweiterung der Veranstaltungstechnik in Höhe von 22760 Euro, für die sich die Räte mit