Amazon ist im November Thema in Hussenhofen

Ortschaftsrat Infoveranstaltung geplant. Am Montag vergab das Gremium Arbeiten an der Mozartschule.

Gmünd-Hussenhofen. „An der Mozartschule gehen die Bauarbeiten weiter“, war die freudige Nachricht bei der Ortschaftsratssitzung am Montagabend in Hussenhofen. Konkret geht es um die Elektroinstallationsarbeiten für den Erweiterungsanbau Süd, in dem die neue Mensa untergebracht werden soll. Anfang April sei mit der Ausschreibung der ersten Gewerke begonnen worden, erläuterte Ortsvorsteher Dr. Josef Heissenberger, im August folgten die Elektroinstallationsarbeiten, für die vier Angebote eingegangen seien.

Gesamtkosten: 3,4 Millionen

Günstigster Bieter ist die Firma Beck aus Schwäbisch Gmünd mit 132 368 Euro. Einstimmig sprachen