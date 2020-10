Breitband auch in Coronazeiten immer wichtiger

Böbingen. Topthema der Sitzung war der Breitbandausbau in Böbingen. Dabei gehe es darum, dass Glasfaserkabel direkt ins Haus verlegt würden. „Das ist inzwischen so wichtig wie Strom oder Gas“, sagte Bürgermeister Jürgen Stempfle, „viele sind darauf angewiesen“. Vor allem für freie Berufe sei es wichtig, dass große Datenmengen handhabbar würden. So würde das Internet immer wichtiger – und die Ansprüche stiegen. So sei der Ausbau seit 2012 durchaus als Verbesserung anzusehen, aber nun müssten die Fördergelder für einen weiteren Ausbau beantragt werden. Dazu leiste der Ostalbkreis große Hilfe. Und vielleicht