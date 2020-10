Ehrung für Stadtradler – Gewinner sind auch die Gesundheit und das Klima

Siegerehrung 182 Radler in 13 verschiedenen Teams haben sich in Mutlangen beteiligt an der Aktion „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“. 42 617 Kilometer haben die Akteure in der dreiwöchigen Aktionszeit zurückgelegt und damit 6265 Tonnen CO 2 vermieden. Die meiste Strecke haben dabei die „SG-Biker und Freunde“ gemacht: stolze 15 461 Kilometer sind sie geradelt, haben mehr als zwei Tonnen CO 2 eingespart; Platz zwei geht an die „Dorfgemeinschaft Pfersbach“ mit 8792 Kilometern, was umgerechnet in CO-2-Ersparnis rund 1,3 Tonnen bedeutet. Platz drei geht ans „Team Bergstraße“ (4189 Kilometer),