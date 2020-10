GOA verlagert ihr Problemstofflager

Kreistag Der Abfallentsorger kauft die insolvente Marso GmbH in Plüderhausen, spart sich damit Investitionen auf dem Ellert und schafft so neuen Gestaltungsraum auf der Deponie bei Essingen.

Aalen

Die GOA optimiert und erweitert ihr Geschäftsfeld Problemstoffe. Das Unternehmen hat hierzu am 15. Oktober die 2017 in Privatinsolvenz gegangene Firma Marso in Plüderhausen zum Preis von 1,5 Millionen Euro gekauft. Der Kreistag hat dies zuvor einstimmig abgesegnet.

Nach zwölf Jahren bei der GOA verlässt Geschäftsführer Henry Forster das Unternehmen zum 31. Oktober 2020. Er leitet künftig die Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich hat er seine Aufgabe bei der GOA abgeschlossen, das Unternehmen wird derzeit kommissarisch von Kreiskämmerer Karl Kurz und Bernd Hörger geführt. Um dem Kreistag