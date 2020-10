„Enttäuschungen gehören zum Fußball“

1:2 in Aue: Der FC Heidenheim geht leer aus. Wieder nutzt die Mannschaft ihre zahlreichen Torchancen nicht. Niederlagen gehören zum Sport ebenso wie Siegesfeiern. Siege sorgen für Hochgefühle, für Glück und Selbstvertrauen. Niederlagen bringen hängende Köpfe und Zweifel. Auch FCH-Abwehrspieler Marnon Busch, der gegen Erzgebirge Aue wegen muskulärer Probleme nicht auf dem Platz stand, hatte in seiner Karriere mit Enttäuschungen - aber auch Glücksmomenten im Sport zu tun.

Als Stammspieler in der vergangenen Saison war er dem Aufstieg in die 1. Bundesliga so nah. In der Relegation scheiterte der FCH aufgrund der Auswärtstorregel an Buschs