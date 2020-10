Kiwus legt seine letzten Zahlen vor

Heubach. Der Kämmerer der Stadt, Thomas Kiwus, verlässt Heubach und wechselt in derselben Funktion zur Gemeinde Bartholomä. Das teilte Bürgermeister Frederick Brütting in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag überraschend mit, nachdem Kiwus die Jahresrechnung 2019 präsentiert hatte. Die Nachfolge tritt Monika Löhn an, die bislang Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft war. Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein soll Kiwus bleiben.

Er hat „Spuren hinterlassen“

Kiwus sagte, er habe ein „gesundheitlich schwieriges Jahr 2019“ gehabt und sei dabei von der Stadt hervorragend aufgefangen worden. Nun