Schwäbisch Gmünd. 33 Jahre lang praktizierte der Facharzt Dr. Albrecht Bodenstein in Schwäbisch Gmünd in seiner Praxis am Münsterplatz – an diesem Mittwoch, 21. Oktober, feiert der Mediziner seinen 80. Geburtstag. Geboren in Naumburg an der Saale machte Dr. Bodenstein in seinem Heimatort das Abitur, „ein Medizinstudium war schon immer mein Traum“.

Auf Umwegen und begleitet von „Glücksfällen“ konnte Albrecht Bodenstein sich im November 1959 zum Medizinstudium einschreiben. Nach bestandenem Vorphysikum musste Bodenstein zum Ernteeinsatz nach Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Rückweg setzte die Polizei ihn fest,