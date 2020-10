In Bettringen „das Richtige“ gefunden

Schwäbisch Gmünd-Bettringen. Pham Hung (22) ist in der Nähe von Hanoi in Vietnam geboren. Seit zweieinhalb Jahren lebt er in Deutschland. Derzeit absolviert er eine Ausbildung zum Altenpfleger im Haus Riedäcker in Bettringen. Im Sommer hatte er an der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule als Jahrgangsbester die zweijährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer abgeschlossen. Im Interview spricht er über seine Erfahrungen und seine weiteren Ziele.

Sie leben seit mehr als zwei Jahren in Deutschland. Wie schwer ist Ihnen die Eingewöhnung gefallen?

Das erste Jahr war hart, was vor allem an der Sprachbarriere lag. Ich habe mich trotz Sprachkurs anfangs