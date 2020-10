Aus der Metropole ins Schießtal

Schwäbisch Gmünd

Stadt und Natur liegen vor der Haustüre, das Freibad ist zum Greifen nah: In dieser Umgebung engagiert sich die Firma Schatz Wohnbau aus Schorndorf. Im Schießtal entstehen ab Frühjahr 2021 insgesamt 42 Wohnungen, vom Starter-Appartement mit 32 Quadratmetern bis zur Fünf-Zimmer-Wohnung mit 123 Quadratmetern.

Die Schatz-Wohnbau hat im Sommer das Ensemble „Wohnen unterm Königsturm“ fertiggestellt, mit Gebäuden auf dem ehemaligen Deyhle-Areal an der Rosenstraße und in der Rinderbacher Gasse. Schon zuvor war das Unternehmen mit einem Neubau an der Charlottenstraße in Schwäbisch Gmünd aktiv.

Vertriebschefin