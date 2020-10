Bundeswehr unterstützt Ostalbkreis bei der Kontaktpersonennachverfolgung

Aalen. Wie bereits berichtet hat das Landratsamt Ostalbkreis vergangene Woche einen Antrag auf Unterstützung durch die Bundeswehr für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen 1. Grades von Corona-Infizierten gestellt.

„Erfreulicherweise haben wir sehr kurzfristig zugesagt bekommen, dass uns schon ab nächster Woche Soldatinnen und Soldaten bei dieser Aufgabe zur Hand gehen“, informiert Landrat Dr. Bläse. „Mein Dank geht an das Kreisverbindungskommando der Bundeswehr, das uns bei der Antragstellung beraten hat, sowie an alle Stellen von Bund und Land, die diese Hilfeleistung so schnell möglich gemacht