Die allerletzte Chance auf Süßes

Ausstellung „SweetNothingSweet“ endet am Sonntag, 25. Oktober, im Untergröninger Schloss.

Eigentlich war es zu erwarten, dass die Ausstellung „SweetNothingSweet“ verlängert werden würde, denn sehr häufig sah man in Untergröningen Besucher der Kunstausstellung mit guter Laune, fröhlichem Lachen und Begeisterung von dannen ziehen. Am Sonntag, 25. Oktober, ist letzte Gelegenheit zu einem finalen Besuch in der Ausstellung. Umrahmt von der Finissage und „Finale“, dem kleinen Bier zum großen Abschied.

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass vor dem Finale noch der 5000. Besucher begrüßt werden kann. „SweetNothingSweet“ lockte mit einer beeindruckenden Mischung aus Kunst auf höchstem Niveau, Unterhaltung