Marlene Bühr schafft Norm für Nationalkader

Während die Oberligasaison offiziell erst am 31. Oktober startet, hat bereits vergangenen Samstag die Bezirksligarunde Mittlerer Necker begonnen. Hier starten in erster Linie jugendliche Nachwuchsathleten in einer zweiten Mannschaft.

Die Runde besteht aus folgenden Mannschaften: SGV Böbingen II, SV Fellbach II, VFL Sindelfingen II, WFC Nagold II, HG Magstadt-Nagold-Backnang sowie der Gewichtheber Verein Tübingen.

Ohne Zuschauer

Unter Corona-Auflagen wurde der Wettkampf nur im engsten Sportlerkreis unter Ausschluss von Besuchern durchgeführt. Der Gegner der Böbinger Nachwuchsheber, der SV Fellbach II, ging mit lediglich drei Teilnehmern an