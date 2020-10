Restaurant Pannonia schließt

Heubach. Cevapcici, Fisch, Spezialitäten aus der kroatisch-mediterranen Küche: Mit diesem Konzept traten Snjezana und Nevonko Horvat in ihrem Restaurant „Pannonia“ in Heubach im Sommer 2019 an. Nun muss die Gastronomie gegenüber des Rathauses schließen.

Auf der Facebook-Seite des Restaurants heißt es, es sei noch bis einschließlich 24. Oktober geöffnet. „Danach machen wir das Restaurant zu, wegen Corona.“ Auf eine Anfrage der Gmünder Tagespost gab es dazu seitens der Betreiber keine Antwort.

Gebäude wird saniert

Heubachs Bürgermeister Frederick Brütting sagt, er