Salvator erinnert an Pandemiejahr

Ehrenamt Großer Arbeitseinsatz der Salvatorfreunde. Auf dem obersten Plateau sieben Bäume für sieben Eigenschaften, die in Corona-Zeiten wichtig sind.

Schwäbisch Gmünd

Es ist einer der größten Arbeitseinsätze am Salvator im Coronajahr. 22 Frauen und Männer pflegen an diesem Mittwoch die Anlage rund um die Felsenkirche, setzen Wege instand und bringen Ordnung ins Grün. Das zwölfte Jahr, in dem die Salvatorfreunde zu Schaufel und Säge greifen, ist auch aus einem anderen Grund besonders: Die Diskussion um das Bauvorhaben rund um die Salvatorvilla überlagert die anderen Themen. „Wir hoffen alle, dass der Gemeinderat die richtige Entscheidung trifft“, sagt Werner K. Mayer, Sprecher der Salvatorfreunde. Wichtig für sie ist es, dass die Sichtachse auf das historische Ensemble