Bürger der Oststadt wollen bei Amazon mitreden

Schwäbisch Gmünd. Schon jetzt staue sich der Verkehr zum Feierabend und am Freitagmittag in der Gmünder Buchstraße gewaltig. Das kritisiert das Stadtteilforum Ost mit dessen Sprecher Thomas Schäfer. Eine mögliche Ansiedlung des Internethändlers Amazon in Hussenhofen würde diese Situation noch verschärfen, meinen die Anwohner und Mitglieder des Forums, die deshalb einen offenen Brief an Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold verfasst haben. Die Buchstraße, so heißt es in dem Brief, sieht sich aktuell in einer Zwickmühle zwischen der Hoffnung auf Sanierung und Umbau zur Verbesserung der Lebensqualität aller Bürger in der Oststadt