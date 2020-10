Neue Fälle an Gmünder Schulen

Das Landratsamt meldete das aktuelle Infektionsgeschehen im Ostalbkreis. In Schwäbisch Gmünd ist seit Neuestem die Klosterbergschule betroffen. An der Klosterbergschule ist eine Lehrkraft einer Außenklasse in Mutlangen positiv auf das Virus getestet worden. Vier Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte befinden sich in Quarantäne. Am St. Josef SPBZ Hören sind 40 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, nachdem eine Lehrkraft positiv auf das Virus getestet wurde. Der Schulleiter der Franz von Assisi-Schule in Waldstetten dementiert, dass die Schule geschlossen wird. Es gebe einzelne Fälle und mehrere Klassen und Lehrkräfte seien