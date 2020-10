Tempo 30 stößt auf Unverständnis

Verkehr Elmar Hägele kritisiert im Gemeinderat Änderung in der Klarenbergstraße.

Schwäbisch Gmünd. Seit Wochen ärgern sich nach Worten von Stadtrat Elmar Hägele (Grüne) die Anwohner im Bereich der vorderen Klarenbergstraße zwischen dem ehemaligen Gasthaus Hopfensitz und der Einmündung in die Untere Zeiselbergstraße. Dort war seit vielen Jahren ein verkehrsberuhigter Bereich ausgeschildert, für Autos Schritttempo vorgegeben. Jetzt habe die Stadt dort Tempo 30 eingerichtet. „Das versteht kaum jemand“, sagt Elmar Hägele. In der Gemeinderatssitzung stellte er deshalb eine entsprechende Anfrage an die Stadtverwaltung.

Hägele verweist darauf, dass dort Familien