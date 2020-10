Sorge um Wald und seine Nutzer

Waldstetten

Leider haben wir nicht so ganz gute Meldungen im Gepäck“, sagte der Gmünder Forstamtsaußenstellenleiter Jens-Olaf Weiher für sich und Revierförster Johannes Gugel in der Sitzung des Waldstetter Gemeinderats. Dort stellten die beiden am Donnerstagabend den Forstwirtschaftsplan für 2021 und die aktuelle Situation des Waldes auf Waldstetter Gemarkung vor.

Immerhin: Nach der Dürre 2018 und 2019, dem Sturm Sabine und im März und April wenig Niederschlag, stellte Weiher dennoch fest: „Wir haben in unserer Region Glück gehabt.“ Die Wälder seien grün geblieben und es seien nur 50 bis 60 Prozent der Schäden des