Hannes Großkopf ohne Gegnerkontakt

Johannes Großkopf vom Sparda-Team Rechberghausen feiert beim Maultaschenlauf in Nattheim einen Sieg der besonderen Art.

188 Starter, darunter 54 Kinder und Jugendliche, nahmen die Startmöglichkeit beim 15. Maultaschenlauf in Nattheim im Landkreis Heidenheim wahr, mussten aber auf die gewohnte Maultaschen-Suppe nach dem Rennen verzichten. Wegen der Corona-Hygienebestimmungen wurden die Akteure in Dreiergruppen in individuellen Startzeiten auf die Strecke geschickt.

Der Bettringer Johannes Großkopf vom Sparda-Team Rechberghausen, der auf der 10,1 Kilometer langen Route zur Sache ging, bekam deshalb seine ernsthaften Gegner nicht zu Gesicht und