Lebenshilfe plant an der „Alten Post“

Waldstetten

Noch ist es lediglich eine Machbarkeitsstudie, die Architekt Dieter Engelhardt dem Waldstetter Gemeinderat am Donnerstagabend vorgestellt hat. Aber schon die zeigt: Die Lebenshilfe hat einiges vor in Waldstetten. Der Verein möchte auf dem ehemaligen Gelände der „Alten Post“ ein Wohnhaus mit 18 Appartements für Menschen mit Handicap bauen. Der Hang beim Kreisverkehr zwischen Gmünder Straße und Wolfsgasse sei mit seinen zwei Fallrichtungen „schwierig zu beplanen“, sagte Engelhardt, zumal das Haus den Anspruch der Barrierefreiheit zu erfüllen habe. Was er dann präsentierte, erntete von Gemeinderäten und