Ortsbanken werden nicht geschlossen

Ruppertshofen/Frickenhofen

Wir schließen die Ortsbanken in Frickenhofen und Ruppertshofen-Täferrot nicht“, kommentiert Bankvorstand Thomas Bareiß anderslautende Meldungen, „wir bleiben vor Ort mit Repräsentanten und Mitarbeitern, die ihren Arbeitsplatz in den Bankgebäuden haben.“ Verändert werde in Frickenhofen und Ruppertshofen/Täferrot nur das Dienstleistungsangebot. Es gebe keine Öffnungszeiten mehr mit besetztem Schalter. Das nämlich sei personell relativ aufwendig, weil aus versicherungstechnischen Gründen immer zwei Personen anwesend sein müssten. Das stehe aber in keinem Verhältnis zur rückläufigen Besucherfrequenz.