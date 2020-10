Kultusministerin in Gmünd: Gespräch über Corona-Lage im Sport und an Schulen

Schwäbisch Gmünd

Ein zweiter Lockdown ist für Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, derzeit nicht vorstellbar. „Mit Corona leben“, heißt ihr Credo und das „mit so viel Normalität wie möglich“.

Was Verantwortliche in Schule und Sport bewegt, erfährt die Ministerin aus erster Hand bei einem Gespräch in kleinem Kreis in den Räumen der Wissenswerkstatt „Eule“. Dort ist auch die Politik vertreten, Oberbürgermeister Richard Arnold ist da, Landrat Dr. Joachim Bläse wie der CDU-Landstagabgeordnete Dr. Stefan Scheffold und Landtagskandidat Tim Bückner.

Es geht an diesem Sonntag