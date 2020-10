Keine Chance für einen Hundesportplatz in Börrat

Abtsgmünd. Eine ganze Reihe Baugesuche stellte die Verwaltung den Mitgliedern des Technischen Ausschusses (TA) in seiner Sitzung vor. Genehmigt wurden unter anderem Einfamilienhäuser in Pommertsweiler und Untergröningen in bisherigen Baulücken sowie mehrere Umbauten.

Abgelehnt wurde dagegen die Bauvoranfrage für einen Hundeplatz bei Börrat. Der Hundesportverein Spraitbach würde dort gerne einen Hundedressur- und Sportplatz mit mehreren Schuppen und Parkplätzen bauen. Dieses Vorhaben traf wegen der Eingriffe in landwirtschaftliche Nutzfläche auf Ablehnung der Landwirtschaftsbehörde und der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes.