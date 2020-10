Wechsel an Nowinta-Spitze

Aalen

Die Nowinta Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Aalen hat seit Anfang Oktober eine neue Geschäftsführung: Marc Cavatoni folgt auf den Firmengründer und bisherigen Geschäftsführer Gregor Beißwenger. Er bildet nun gemeinsam mit Mathias Beißwenger die neue Doppelspitze der Vermögensverwaltung in der Finanzgruppe.

Marc Cavatoni hat das Studium zum Diplom-Wirtschaftsmathematiker an der Universität Ulm absolviert und ist zertifizierter europäischer Investment Analyst (CIIA). In Schwäbisch Gmünd geboren und in Wasseralfingen groß geworden, war Cavatoni bis 2013 bei der Deutschen Asset Management (heute DWS) als Portfolio Manager