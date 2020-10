Dr. Rhino kommt ins Explorhino

Wissenschaft Jetzt in den Herbstferien ist es im Haus der kleinen Forscher besonders spannend. Was die Besucher dort konkret erwartet.

Aalen

Mit den Herbstferien startet in dieser Woche auch das neue Herbstferienprogramm im Explorhino in Aalen. Spannende Experimente und die Experimentiershow mit „Dr. Rhino“ persönlich erwarten die Kinder, Jugendlichen und auch die Erwachsenen. „Die neue Experimentiershow findet in den Ferien täglich statt und ist im Eintrittspreis bereits inbegriffen“, sagt die stellvertretende Leiterin des Science-Centers, Dr. Jana Weßing. Sie versichert, dass das Explorhino während der gesamten Herbstferien geöffnet sein wird. „Natürlich auch mit den geltenden Rahmenbedingungen.“

Was es zu entdecken gibt

Entdeckerkurs: