Gläubige begehen einen uralten Pilgerweg wieder neu

Schwäbisch Gmünd

Die Regenwolken hingen so tief, dass sich die Pilgerwanderung vom Hohenstaufen nach Schwäbisch Gmünd schon alpin anfühlte. Das konnte die kleine Gruppe der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Esslingen (KEB) und der KEB Ostalb in Aalen nicht abschrecken. Sie war mit Absicht nicht in Richtung Santiago de Compostela unterwegs, sondern genau in die Gegenrichtung in Richtung Jerusalem.

Der international beliebte Jakobsweg nach Santiago de Compostela ist eigentlich nur ein Ersatz. „Wir laufen in die falsche Richtung“, hatte der KEB-Leiter Emanuel Gebauer einst bemerkt, als er mit einer Gruppe beim Jakobspilgern