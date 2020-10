Arbeit für eine Welt neu ausrichten

Soziales Arbeitskreis will mehr Menschen in der Bevölkerung für seine Ziele ansprechen. Stadt unterstützt dabei.

Schwäbisch Gmünd. Die Stadtverwaltung hatte zum zweiten Neuausrichtungstreffen des „Arbeitskreis (AK) Eine Welt“ geladen. Diese Organisationen sind bislang dabei: der Gmünder Weltladen e. V.; Arbeitskreis Asyl; Kirchengemeinden der Stadtteile Wetzgau, Bettringen und der Weststadt; Waldorfschule Schwäbisch Gmünd.

Andreas Eisenhuth, Kirchengemeinderat der Gemeinde St. Cyriakus in Bettringen, sprach das Kernthema des Abends an: „Wir haben in der Stadt Schwäbisch Gmünd eine unglaubliche Vielfalt an bürgerschaftlichem Engagement. Es wäre wünschenswert, dass dieses Engagement stärker wahrgenommen wird.“ Die Teilnehmer