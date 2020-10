Pragmatiker der Macht

Als Thomas Oppermann und Volker Kauder, die beiden Fraktionsvorsitzenden von SPD und Union in den Jahren 2013 bis 2017, nach dem Ende jener Wahlperiode in einem gemeinsamen Interview die Bilanz ihrer Zusammenarbeit in der Großen Koalition zogen, wurden sie gefragt: „Was wird Ihnen persönlich bleiben, wenn Sie mit 90 auf Ihre Jahre an der Spitze einer Bundestagsfraktion zurückblicken?“ Oppermanns Antwort begann mit einem Konditionalsatz: „Wenn mir soviel Zeit gegeben ist.“ Falls das so sein sollte, fuhr er fort, werde er sich „mit Demut und Dankbarkeit“ an ein Amt erinnern, „in dem man ganz