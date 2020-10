PH-Erstsemester legen virtuell los

Schwäbisch Gmünd

Mit einem Zitat Friedrich Schillers begrüßte Rektorin Prof. Dr. Claudia Vorst die über 700 Erstsemester an der Pädagogischen Hochschule (PH) Schwäbisch Gmünd per Video. „Jedes Neue, auch das Glück, erschreckt“ – um den neuen Studierenden „etwas vom Schrecken dieses Neuen zu nehmen“, haben die Organisatorinnen und Organisatoren der Einführungswoche die Angebote und Orientierungshilfen zum Semesterstart auf den digitalen Weg gebracht. So sollen zum Beispiel eine virtuelle Studienplanberatung, eine Campusführung oder das Café International das Ankommen in einem vorwiegend digitalen Wintersemester