Letztes Jugendturnier des Jahres

Nach einer zwangsbedingten Turnierpause nahmen sieben Jugendliche am Badminton-D-Ranglistenturnier in Aalen teil, welches gleichzeitig das letzte Turnier dieses Kalenderjahres sein sollte. Glücklicherweise hatte sich die Aalener Sportallianz trotz der vielen Schutzmaßnahmen zu entschieden, ein D-Ranglistenturnier auszurichten und den Jugendlichen somit die letzte Möglichkeit auf ein sportliches Messen dieses Jahres zu geben. Am Samstag durften die Jugendlichen von U11 bis U15 ihr Können unter Beweis stellen. Leider blieben die Gschwender Jugendlichen etwas unter ihren Möglichkeiten, was größtenteils mangelnder Motivation geschuldet war.