Meisterschaften mit gutem Konzept

Am Wochenende fanden in Spraitbach die Meisterschaften im Hip Hop und Breakdance statt. Lange haben die Veranstalter (Tanzzentrum Kulturwerk) gezittert, ob es stattfinden darf. Doch Annette Scheuvens und Memi Demiri haben das Wagnis auf sich genommen und durchorganisiert. Trotz Corona-Pandemie konnten diese Wettkämpfe nur aufgrund eines ausgefeilten Hygienekonzeptes stattfinden.

Landrat Joachim Bläse, Schirmherr der Deutschen Meisterschaft Breakdance: „Das kann man so für andere Veranstaltungen in Produktion geben“. Dies sei die einzige Möglichkeit, so etwas überhaupt noch durchführen zu können. Auch der Schirmherr der Hop-Hop-Meisterschaften