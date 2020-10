Neue Heimat für junge Forscher

Aalen

Nachwuchsforscher bekommen einen weiteren Platz, um ihre Neugierde im naturwissenschaftlich-technischen Bereich auszuleben, nämlich das Schülerforschungszentrum (SFZ) im AAccelarator (im ehemaligen IHK-Bildungszentrum) in Aalen. Ziel der Initiative von Zeiss, Hochschule Aalen sowie Jugend forscht ist es, die Förderung in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – die sogenannte MINT-Förderung in Ostwürttemberg – weiter auszubauen und jungen Forschern erste eigene Schritte in den Naturwissenschaften zu ermöglichen.

Im SFZ erhalten die Schüler neben Forschungsräumen praktische Unterstützung