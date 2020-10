Sanierung auf der Zielgeraden

Bauarbeiten Rund 1,1 Millionen Euro werden aktuell in die katholische Kirche Mariä Himmelfahrt in Lautern investiert. Die Kirchenbänke sind bereits wieder installiert.

Heubach-Lautern

Man hört die Sägearbeiten im hinteren Außenbereich der Kirche Mariä Himmelfahrt in Lautern. Die Mitarbeiter der Firma Müller aus Lauchheim bringen die letzten Dachziegel auf der Sakristei an. Dazu werden noch die Flaschnerarbeiten in diesem Bereich erledigt.

Auch im Inneren sieht es bereits einladend aus. Die Sprieße, die die Decken abstützten, sind verschwunden, die Kirchenbänke wieder eingebaut. In dieser Woche kommt die Innenausstattung dazu. So strebt das Gotteshaus nach der Sanierung seiner Vollendung zu. Bis zum ersten Advent soll fertig sein.

Aktuell gibt es einen Spendenaufruf: Neue Kirchenbank-Polster werden benötigt.