Kindern trotz Corona Halloween-Spaß ermöglichen

Schwäbisch Gmünd. Weil die Kinder dieses Jahr durch Corona auf so viel verzichten mussten, kursiert gerade ein Aufruf im Netz. Am Samstag ist Halloween. Und das wollen viele den Kindern nicht vermiesen. „Macht Schilder an die Tür, dass ersichtlich ist, dass die Kinder klingeln dürfen“, heißt es in dem Aufruf.

Martina Brinster aus Schwäbisch Gmünd hat den Aufruf bei Facebook entdeckt und sofort geteilt. Sie will sich für diese Aktion einsetzen. Die dreifache Mutter weiß, wie viel solche Tage den Kindern bedeuten. „Mein Sohn hat geweint, als er gehört hat, dass Fasching ausfällt“, erzählt sie. Den Kindern auch