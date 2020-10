Schwäbisch Gmünd. 18 Jahre lehrte Professor Dr. Gerhard Fritz in der Abteilung Geschichte der Pädagogischen Hochschule (PH) Schwäbisch Gmünd. Während dieser Zeit bereitete er zahlreiche Studierende auf ihre Laufbahn als Lehrerinnen und Lehrer vor. Nun wurde der Historiker in den Ruhestand verabschiedet. Der 1953 in Backnang geborene Fritz studierte von 1974 bis 1980 Geschichte, Geografie, Politikwissenschaft und Germanistik an der Universität Stuttgart, ehe er sich 2002 habilitierte. Im selben Jahr ernannte die PH Schwäbisch Gmünd Gerhard Fritz zum Professor für Geschichte und ihre Didaktik. An