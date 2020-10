Für den Ernstfall gerüstet

In den ersten Pflegeheimen steigen die Fallzahlen wieder merklich an. Und doch ist die Situation nicht mehr vergleichbar mit der Lage im Frühjahr.

Wir haben die Zeit genutzt, um zu lernen.“ Kaspar Pfister, Geschäftsführender Gesellschafter der BeneVit-Gruppe, die in fünf Bundesländern 26 stationäre Alten- und Pflegeeinrichtungen betreibt, schaut einigermaßen zuversichtlich in die kalte Jahreszeit. Zwar steigt nicht nur im Alb-Donau-Kreis die Zahl der mit Corona infizierten Bewohner und Pfleger in Heimen, doch vergleichbar mit dem Frühjahr sei die Situation nicht mehr. Damals habe es den Einrichtungen an allem gemangelt: an Wissen, Tests und Schutzmaterialien. „Heute sind wir vorbereitet.“Der Albtraum des Frühjahres, als Pflegeheime