„Volle“ Halle kurz vor dem Lockdown

Culture Reboot die Veranstaltung in Waldstetten musste wegen der großen Nachfrage auf zwei Abende ausgeweitet werden.

Waldstetten

Kulturelle Veranstaltungen fallen im November Corona-bedingt flach. So betreffen auch die nun neu beschlossenen Maßnahmen als Reaktion auf ständig steigende Infektionszahlen vor allem Veranstalter. So auch die drei jungen Gründer der Firma „HHK-Events“. Doch die sagten wenige Tage vor Inkrafttreten der neuen Regelungen noch ihre Meinung dazu. Ursprünglich auf nur einen Tag, den Samstagabend, angesetzt, verzeichneten die Initiatoren der Veranstaltungsreihe „Culture Reboot“gleich zwei Mal volles Haus in der Waldstetter Stuifenhalle.

Durch den Ausruf der Pandemiestufe 3 war das Gästelimit für öffentliche