Erfolgreiches Duo feiert 20-Jähriges

Heubach. Das Vorstandsteam der Raiffeisenbank Rosenstein eG, Matthias Hillenbrand und Karl Magenau, kann auf 20 Jahre gemeinsame und erfolgreiche Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung zurückblicken. Die Raiffeisenbank Rosenstein war bei ihrem Amtsantritt noch recht jung.

Matthias Hillenbrand trat am 1. September 1990 seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Heubacher Bank an. Konsequent verfolgte er seine Laufbahn als Banker und durchlief die nötigen Karriereschritte. Sein Engagement sowie seine Fachkompetenz werden zwischenzeitlich auch durch seine Berufung in diverse Gremien der genossenschaftlichen Finanzgruppe unterstrichen.