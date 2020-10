Ingrid Banzhaf nicht mehr VHS-Leiterin

Volkshochschule Sie gibt ihr Amt in Wißgoldingen aus gesundheitlichen Gründen ab.

Waldstetten-Wißgoldingen. Ingrid Banzhaf ist immer im Einsatz. Nicht zuletzt leitete sie als Ortsvorsteherin von Wißgoldingen die Geschicke des Waldstetter Teilorts über viele Jahre. „Als die Anfrage kam, ob ich die VHS-Außenstelle leite, habe ich gleich Ja gesagt“, beschreibt die mittlerweile pensionierte Pädagogin. Und so nahm sie das Heft in die Hand und arbeitete für den Herbst ein umfangreiches, attraktives Programm aus. Allerdings kam ihre Zusage der Leitung „noch vor Corona“. „Aber ich bin über 70 und gehöre somit zur Risikogruppe“, stellt Ingrid Banzhaf nüchtern fest. Was bedeute, dass sie