Bereit für einen großen Gegner

Dass das keine einfache Aufgabe werden wird, ist allen klar. Jedes Spiel in der Regionalliga Südwest ist schwierig, doch auch jeder Gegner ist zu schlagen.

Bereits am Freitag reisen die Gäste aus dem mehr als 300 Kilometer entfernten Spiesen-Elversberg im Landkreis Neunkirchen an. „Wir sind gut vorbereitet und fahren motiviert und fit in Richtung Aalen“, sagt Horst Steffen, der Trainer der SV Elversberg. Die Elf wurde schon im Voraus in einer Umfrage unter den Regionalliga-Trainern als jene auserkoren, die am Ende der Saison den Sprung in die Dritte Liga schaffen könnte.

Geliefert haben die Gäste jedenfalls: Nach elf Spielen und