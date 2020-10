Das Gruselkabinett bleibt im Keller

Halloween Familie Mack verwandelt ihr Haus am Vogelhof dieses Jahr wegen Corona nicht in ein Spukhaus.

Schwäbisch Gmünd. Knochencharlie ans Haus hängen, „während ein tödliches Virus grassiert“? „Nein, das wollten wir nicht“, sagt Hartmut Mack, „obwohl ein bisschen Normalität an Halloween schon schön gewesen wäre“. Doch er und seine Familie haben sich dagegen entschieden, ihr Haus am Vogelhof am 31. Oktober wieder in eine Art Gruselschloss zu verwandeln. Wohl wissend, dass einige Kinder, aber auch Erwachsene enttäuscht sein werden, die jedes Jahr den Weg zu Macks aufwendig dekoriertem Heim suchen. Doch die Zombies, Spinnweben und Höllenhunde bleiben dieses Jahr im Keller. Neue Gesellen fürs Gruselkabinett