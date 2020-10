Damit die Stadt wirklich gut fürs Klima wird

Der Titel ist Verpflichtung. „Die gut fürs Klima Stadt“ hat die Stadtverwaltung das Klimaschutzkonzept genannt, das sie vor gut einer Woche Gmünds Stadträten präsentiert hat. Was gut ist: Dass es ein solches Konzept überhaupt gibt. Es benennt fünf Bereiche, in denen die Stadt und ihre Bürger etwas für den Klimaschutz tun können: Wärme, Strom, Mobilität, Planung und Forst. Und es enthält ein Bündel an Maßnahmen, an dem Stadtverwaltung, Stadträte und Bürger ansetzen können. Was nicht gut ist: Dass viele dieser Maßnahmen seit Jahren in der Stadt diskutiert werden, sich aber nennenswert nichts zum Besseren entwickelt