Johanniter und Gemeinde eröffnen Naturkindergarten

Mögglingen

Ende August eröffnete der Naturkindergarten „Johanniter-Wichtel“ seine Bauwagentüren. Platz bietet der Naturkindergarten für 20 Kinder. „Ich bin stolz, dass wir unseren ersten Naturkindergarten der Johanniter Ostwürttemberg in Mögglingen eröffnen konnten“, erklärt Benjamin Belzer, Regionalvorstand der Johanniter in Ostwürttemberg. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mögglingen und dem Bürgermeister Adrian Schlenker fanden die Johanniter ein passendes Grundstück und richteten es in der Folge für den Naturkindergarten her.

„Ich bin froh, dass wir nach einer längeren Planungsphase einen geeigneten