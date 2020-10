Kompetenter Partner – geschätzter Kollege

Feierstunde Dank an Manfred Lang für über 46 Jahren Tätigkeit in der Straßenbauverwaltung.

Schwäbisch Gmünd. In einer Feierstunde verabschiedete Landrat Dr. Joachim Bläse den langjährigen Leiter der Straßenmeisterei Schwäbisch Gmünd, den Ersten Kreishauptstraßenmeister Manfred Lang, nach über 46 Jahren Tätigkeit in der Straßenbauverwaltung des Landes und des Ostalbkreises in den wohlverdienten Ruhestand.

Coronabedingt war nur eine kleine Auswahl der zahlreichen Weggefährten gekommen, die zusammen mit Manfred Lang für die Leichtigkeit und die Sicherheit auf den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Raum Schwäbisch Gmünd gesorgt haben. Sie waren gekommen,