Als „Kümmererin“ ganz nah bei den Menschen

Schwäbisch Gmünd. Zum November endet Sonja Hoffmans Projektstelle als „Kümmererin“ in Rehnenhof und in Großdeinbach. Unter dem Motto „Gut alt werden – zuhause in Rehnenhof/Wetzgau und Großdeinbach“ war Sonja Hoffman dort ein Jahr lang in den Generationenbüros die Ansprechpartnerin und Vermittlerin bei Fürsorge- und für Unterstützungsfragen für ältere Mitbürger oder für pflegende Angehörige. Das Aufgabenfeld als „Kümmererin“ umfasste zudem das Organisieren von Vorträgen, das Schaffen von nachhaltigen Begegnungsmöglichkeiten und Hausbesuche bei älteren Mitbürgern der beiden Stadtteile.