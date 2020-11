Furchtlos an Gottes Seite

Schwäbisch Gmünd

Fürchtet euch nicht: Dieser Ruf wird ja vor allem dort bedeutsam, wo es tatsächlich etwas zu fürchten gibt, beschrieb Dekanin Ursula Richter in ihrer Predigt zum Reformationsfest am Sonntag. Sie machte klar, dass Gottesfurcht von Menschenfurcht befreit. Dies sei die urchristliche Botschaft und auch die Losung der Reformation, erinnerte die Dekanin in der unter Corona-Bedingungen voll besetzten Augustinuskirche am Sonntag.

Es gelte, Verborgenes öffentlich zu machen und Verschwiegenes zu enthüllen. Die Reformation fordere quasi zum „Enthüllungsjournalismus“ auf: den Menschenrechten verpflichtet und im Streit